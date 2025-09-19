Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова иронично прокомментировала данные о недвижимости семьи Умерова в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала информацию о восьми объектах элитной недвижимости в США, принадлежащих семье секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Об этом она написала в четверг, 18 сентября, в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала информацию о восьми объектах элитной недвижимости в США, принадлежащих семье секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Об этом она написала в четверг, 18 сентября, в своем Telegram-канале.

Захарова процитировала данные украинского Центра противодействия коррупции, согласно которым у родственников Умерова находятся три квартиры во Флориде, одна в Нью-Йорке и четыре виллы возле Майами. Часть объектов сдается в аренду.

— Нормально наклянчили на «защиту Европы от агрессора», — говорится в сообщении.

18 сентября в украинском Центре противодействия коррупции сообщили, что у семьи экс-министра обороны Украины и представителя делегации страны на переговорах с РФ Рустема Умерова обнаружили восемь элитных объектов недвижимости в Соединенных Штатах.

1 августа директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос подтвердил факт проведения обысков в частном доме бывшего заместителя руководителя офиса президента Украины Ростислава Шурмы в Германии.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше