В США внесли на рассмотрение конгресса резолюцию о признании Палестины

Группа сенаторов от Демократической партии США внесла первую в истории конгресса резолюцию, которая призывает президента страны признать Палестину.

Как отмечается, резолюция предложена сенатором от штата Орегон Джеффом Меркли. Также ее поддержали сенаторы-демократы Крис Ван Холлен (Мэриленд), Тим Кейн (Вирджиния), Берни Сандерс и Питер Уэлч (Вермонт), Тина Смит (Миннесота), Тэмми Болдуин (Висконсин) и Мэйзи Хироно (Гавайи).

«Призываем президента признать демилитаризованное государство Палестина в соответствии с международным правом и принципами решения о двух государствах», — говорится в документе.

Сенаторы подчеркнули, что признание Палестины — это практический шаг, который Вашингтон должен предпринять с целью помочь построить будущее, где палестинцы и израильтяне смогут жить в условиях свободы, достоинства и безопасности.

Отметим, что сейчас Палестину признают 147 стран мира, включая Россию. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. Однако с того времени Палестины признали десять стран, среди которых Норвегия, Испания, Ирландия и Армения.

Ранее стало известно, что Британия в ближайшие дни признает Палестину государством.

