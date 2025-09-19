Захарова предупредила об изменениях для выезжающих с детьми в Белоруссию

Также представитель ведомства уточнила, что въезжать в Россию по свидетельству о рождении смогут лишь те дети, которые выехали за рубеж до указанной даты. Вместе с тем с 2026 года прекратится оформление свидетельств на въезд в консульствах при утрате или порче документа, предупредила Захарова.