Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США назвали Хиллари Клинтон «больной» из-за поддержки книги о «фашистах»

Поддержку книги сочли неуместной на фоне убийства Чарли Кирка.

Источник: Аргументы и факты

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон столкнулась с резкой критикой в социальных сетях после публикации поста в поддержку книги главы Американской федерации учителей (AFT) Рэнди Вайнгартен.

В издании, названном «Почему фашисты боятся учителей», автор называет политических оппонентов фашистами. Клинтон поздравила Вайнгартен с выходом книги, подчеркнув, что атаки на систему образования со стороны «авторитарных правителей» связаны с её ролью как основы демократии.

Этот пост вызвал негодование у консервативных комментаторов, которые сочли публикацию продолжением кампании по очернению оппонентов. Fox News отмечает, что многие связали риторику книги и высказывания Клинтон с трагическими событиями вокруг убийства Чарли Кирка, указывая, что подобная лексика способствует расколу общества.

Республиканский аналитик Мэтт Уитлок напомнил, что убийца Кирка использовал слово «фашисты» в своих посланиях. По его мнению, новая книга Вайнгартен стирает грань между политической дискуссией и агрессивной пропагандой. Критике присоединились и другие общественные деятели, в том числе эксперт Кори ДеАнджелис и политик Эндрю Грюэль, назвавшие риторику Клинтон и Вайнгартен «опасной» и «провокационной».

Ранее Клинтон дала положительную оценку внешнеполитическому курсу действующего президента Дональда Трампа. Политик, ранее неоднократно критиковавшая своего соперника на выборах 2016 года, в этот раз отметила его успехи.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше