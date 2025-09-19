В США назвали Хиллари Клинтон «больной» из-за поддержки книги о «фашистах»

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон столкнулась с резкой критикой в социальных сетях после публикации поста в поддержку книги главы Американской федерации учителей (AFT) Рэнди Вайнгартен.
В издании, названном «Почему фашисты боятся учителей», автор называет политических оппонентов фашистами. Клинтон поздравила Вайнгартен с выходом книги, подчеркнув, что атаки на систему образования со стороны «авторитарных правителей» связаны с её ролью как основы демократии.
Этот пост вызвал негодование у консервативных комментаторов, которые сочли публикацию продолжением кампании по очернению оппонентов. Fox News отмечает, что многие связали риторику книги и высказывания Клинтон с трагическими событиями вокруг убийства Чарли Кирка, указывая, что подобная лексика способствует расколу общества.
Республиканский аналитик Мэтт Уитлок напомнил, что убийца Кирка использовал слово «фашисты» в своих посланиях. По его мнению, новая книга Вайнгартен стирает грань между политической дискуссией и агрессивной пропагандой. Критике присоединились и другие общественные деятели, в том числе эксперт Кори ДеАнджелис и политик Эндрю Грюэль, назвавшие риторику Клинтон и Вайнгартен «опасной» и «провокационной».
Ранее Клинтон дала положительную оценку внешнеполитическому курсу действующего президента Дональда Трампа. Политик, ранее неоднократно критиковавшая своего соперника на выборах 2016 года, в этот раз отметила его успехи.