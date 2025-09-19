Ричмонд
Ульянов оценил рекордное число воздержавшихся по антироссийской резолюции МАГАТЭ

ВЕНА, 19 сентября. /ТАСС/. Рекордное количество воздержавшихся при голосовании по антироссийской резолюции на Генеральной конференции МАГАТЭ свидетельствует о здравом смысле. Такое мнение выразил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Источник: Reuters

«Генеральная конференция МАГАТЭ приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине при рекордном числе воздержавшихся. Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперед», — написал он в своем Telegram-канале.

Ульянов отметил, что среди 46 воздержавшихся были Венгрия и США.

