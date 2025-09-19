Ульянов оценил рекордное число воздержавшихся по антироссийской резолюции МАГАТЭ

«Генеральная конференция МАГАТЭ приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине при рекордном числе воздержавшихся. Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперед», — написал он в своем Telegram-канале.
Ульянов отметил, что среди 46 воздержавшихся были Венгрия и США.
Узнать больше по теме
