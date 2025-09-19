Ричмонд
Госдеп одобрил возможную продажу стране НАТО противотанковых ракет почти на 800 млн долларов

Госдепартамент США одобрил возможную продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Польше на сумму в 780 млн долларов.

Госдепартамент США одобрил возможную продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Польше на сумму в 780 млн долларов. Об этом сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

В заявлении агентства также говорится, что Варшава ранее направила Вашингтону запрос на покупку 2,5 тыс. ракет Javelin FGM-148F и 253 пусковых комплексов.

Также в заявлении подчеркивается, что продажа Польше этих вооружений будет способствовать «достижению целей США в сферах внешней политики и нацбезопасности», так как укрепит оборону союзника по НАТО.

Более того, агентство считает, что потенциальная сделка расширит возможности Польши по реагированию «на нынешние и будущие угрозы». Однако продажа ракет не изменит военный баланс сил в регионе, и не потребует отправил дополнительных представителей США или подрядчиков, добавили в агентстве.

Ранее на Западе назвали страны, способные нанести ядерный удар.

