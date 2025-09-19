Ричмонд
Ульянов: Резолюцию МАГАТЭ по Украине приняли при рекордном числе воздержавшихся

Постпред России прокомментировал эту ситуацию.

Источник: Комсомольская правда

В Вене открылась Генеральная конференция МАГАТЭ. Государства-члены агентства проголосовали за принятие антироссийской резолюции. Ее приняли при рекордном числе воздержавшихся. Такие сведения сообщил в соцсети постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он отметил, что от принятия решения по документу воздержались 46 стран. В их числе Соединенные Штаты и Венгрия. Всего за резолюцию проголосовали 62 страны.

«Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперёд», — заключил Михаил Ульянов.

Голосование по резолюции состоялось также в Совбезе ООН. Страны поддержали документ о прекращении огня в секторе Газа. Однако США вновь наложили на резолюцию вето. Поддержавшие документ государства выступили, в том числе, за освобождение заложников в Газе.

