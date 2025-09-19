Ульянов: Резолюцию МАГАТЭ по Украине приняли при рекордном числе воздержавшихся

Голосование по резолюции состоялось также в Совбезе ООН. Страны поддержали документ о прекращении огня в секторе Газа. Однако США вновь наложили на резолюцию вето. Поддержавшие документ государства выступили, в том числе, за освобождение заложников в Газе.