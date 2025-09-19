Гладков объяснил, что беспилотники ВСУ не сбивают у границы

Гладков объяснил, что атакующие беспилотники летают на такой высоте, где их невозможно поразить средствами ПВО. Только при снижении к целям подразделения начинают их уничтожать. Кроме того, губернатор прокомментировал слабое освещение белгородских событий на федеральных каналах, подчеркнув, что это связано с большим объемом новостей в стране, а не с замалчиванием. Он также отметил значительную федеральную поддержку региона — миллиарды рублей на переселение жителей приграничных районов и помощь детям.