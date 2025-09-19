Ричмонд
Гладков объяснил, что беспилотники ВСУ не сбивают у границы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопросы жителей региона о безопасности и защите от атак беспилотников.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопросы жителей региона о безопасности и защите от атак беспилотников. Во время прямой линии 18 сентября одна из местных жительниц спросила, почему дроны сбиваются уже над городом и пригородом, а не у самой границы.

Гладков объяснил, что атакующие беспилотники летают на такой высоте, где их невозможно поразить средствами ПВО. Только при снижении к целям подразделения начинают их уничтожать. Кроме того, губернатор прокомментировал слабое освещение белгородских событий на федеральных каналах, подчеркнув, что это связано с большим объемом новостей в стране, а не с замалчиванием. Он также отметил значительную федеральную поддержку региона — миллиарды рублей на переселение жителей приграничных районов и помощь детям.

«Никто ничего не замалчивает. Информация доводится до каждой мелочи и происшествия», — заявил Вячеслав Гладков.

Ранее 17 сентября две женщины получили ранения при ударе БПЛА по зданию правительства Белгородской области. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. 16 сентября в результате атаки дронов в Белгороде загорелся автомобиль и пострадало коммерческое здание, пострадавших тогда не было.

Власти региона продолжают информировать население о работе ПВО и оказывают помощь пострадавшим. Из-за угрозы новых атак в Белгородской области ужесточают меры безопасности: временно закрываются учреждения и торговые центры, школы переходят на дистанционный формат, а жителей просят не выходить из дома во время тревог.

