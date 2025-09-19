Ричмонд
Парламент южноамериканской страны поддержал договор о стратегическом сотрудничестве с РФ

Национальная ассамблея Венесуэлы (парламент страны) единогласно одобрила договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией.

Национальная ассамблея Венесуэлы (парламент страны) единогласно одобрила договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией. Документ был поддержан в первом чтении, сообщил председатель парламента Хорхе Родригес в ходе пленарного заседания депутатов.

«Решение принято единогласно», — приводит его слова телеканал Venezolana de Television, который вел прямую трансляцию заседания парламента.

Отметим, что договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве был подписан президентами РФ Владимиром Путиным и Венесуэлы Николасом Мадуро в Москве 7 мая 2025 года. Договор расширяет взаимодействие и кооперацию Москвы и Каракаса в политической и экономической сферах, в том числе энергетике, добыче ископаемых, транспорте, связи, а также в области безопасности.

Читайте также: Венесуэла начала военные учения на фоне напряженности с США.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

