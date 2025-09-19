Ричмонд
Парламент Венесуэлы принял договор о стратегическом партнерстве с Россией

Национальная ассамблея Венесуэлы приняла в первом чтении Договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве с Россией. Об этом сообщил председатель ассоциации Хорхе Родригес на пленарном заседании парламента.

«Решение принимается единогласно», — заявил Родригес после окончания голосования.

Депутат Рой Даса объяснил, что соглашение служит гарантией долговременного сотрудничества и солидарности между двумя странами. Оно охватывает различные сферы. Парламентарий добавил, что договор особенно важен в условиях создания нового, справедливого и многополярного мирового порядка.

Напомним, 7 мая президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро подписали в Москве Договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве. Этот документ расширяет взаимодействие двух стран в политической и экономической сферах. Он касается энергетики, добычи полезных ископаемых, транспорта, связи, а также безопасности и борьбы с терроризмом и экстремизмом.

