Парламент Венесуэлы принял договор о стратегическом партнерстве с Россией

Напомним, 7 мая президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро подписали в Москве Договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве. Этот документ расширяет взаимодействие двух стран в политической и экономической сферах. Он касается энергетики, добычи полезных ископаемых, транспорта, связи, а также безопасности и борьбы с терроризмом и экстремизмом.