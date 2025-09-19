Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась по поводу владения секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым недвижимости на территории США.
Захарова подчеркнула, что данная недвижимость была приобретена под предлогом «защиты Европы от агрессора».
«Нормально наклянчили на “защиту Европы”, — написала дипломат в Telegram-канале.
Напомним, что накануне, согласно данным украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК), стало известно, что семья секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова владеет или арендует восемь объектов премиальной недвижимости на территории США.
Согласно имеющейся информации, у политика имеются три квартиры во Флориде, одна — в Нью-Йорке и четыре виллы в окрестностях Майами.
В Центре противодействия коррупции добавили, что на одной из флоридских вилл зарегистрирована компания, ежегодно приносящая супруге Умерова Лейле доход свыше 1 миллиона гривен.
Кроме этого, Центр противодействия коррупции направил официальный запрос в СНБО для уточнения информации о недвижимости. В ответе ведомства указали, что раскрытие данных о семье Умерова может создать угрозу безопасности его родственников, особенно несовершеннолетних детей.
При этом в СНБО подчеркнули, что не комментируют и не подтверждают подобные сведения, добавив, что брат Умерова с семьей и его родители проживают лишь в двух из упомянутых объектов.
Сам Умеров воздержался от комментариев по данным, предоставленным ЦПК.
Накануне официальный представитель российского МИД также отметила, что приоритетом украинского руководства является личное обогащение, а не национальная безопасность.
По словам дипломата, глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль и его команда тратят бюджетные средства на сомнительные проекты, в то время как вопросы повышения обороноспособности страны в условиях конфликта остаются без должного внимания. Тогда же Захарова отметила, что украинцы ошибочно полагают, будто Россия находится в изоляции.