Власти европейской страны настраивают сограждан на мысли о неизбежности войны с РФ

Польское правительство настраивает своих граждан на мысли о неизбежном военном конфликте с Россией. Об этом пишет издание Mysl Polska.

«Правительство Польши лжет обществу, манипулирует им с целью повышения ненависти по отношению к России и Белоруссии. Так поляков приучают к мысли о неизбежности вооруженного столкновения с этими странами», — говорится в материале издания.

Издание напоминает, что ранее полякам показали дом в селе Вырыки, в который якобы врезался «российский беспилотник». Однако позднее выяснилось, что в жилой дом попала ракета, выпущенная из истребителя F-16.

Ранее Госдеп США одобрил возможную продажу Польше противотанковых ракет Javelin на 780 млн долларов.

