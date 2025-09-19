Польское правительство настраивает своих граждан на мысли о неизбежном военном конфликте с Россией. Об этом пишет издание Mysl Polska.
«Правительство Польши лжет обществу, манипулирует им с целью повышения ненависти по отношению к России и Белоруссии. Так поляков приучают к мысли о неизбежности вооруженного столкновения с этими странами», — говорится в материале издания.
Издание напоминает, что ранее полякам показали дом в селе Вырыки, в который якобы врезался «российский беспилотник». Однако позднее выяснилось, что в жилой дом попала ракета, выпущенная из истребителя F-16.
Ранее Госдеп США одобрил возможную продажу Польше противотанковых ракет Javelin на 780 млн долларов.
