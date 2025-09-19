Эксперт Дизен: манипуляции ЕС с активами РФ подорвут доверие мира к нему

Манипуляции с замороженными российскими активами могут подорвать доверие к Европе со стороны мирового сообщества, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети X*.
Он напомнил, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый кредит, обеспеченный этими средствами. По словам профессора, такой подход по сути является «кражей», пусть ЕС и старается называть это иначе.
Дизен отметил, что использование российских активов, например, для покупки беспроцентных облигаций Евросоюза, приведёт к тому, что объединение не сможет завершить конфликт, поскольку не окажется в состоянии вернуть изъятые средства. В результате, предупредил он, Европа рискует окончательно потерять доверие на международной арене.
Ранее сообщалось, что в ЕС рассматривают приобретение за счет российских активов облигаций ЕС или создание целевого механизма управления.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.