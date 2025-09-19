Эксперт Дизен: манипуляции ЕС с активами РФ подорвут доверие мира к нему

Дизен отметил, что использование российских активов, например, для покупки беспроцентных облигаций Евросоюза, приведёт к тому, что объединение не сможет завершить конфликт, поскольку не окажется в состоянии вернуть изъятые средства. В результате, предупредил он, Европа рискует окончательно потерять доверие на международной арене.