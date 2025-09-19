Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ульянов о резолюции МАГАТЭ: требования доступа к ЗАЭС необоснованны

Рекордное число воздержавшихся на Генассамблее МАГАТЭ по антироссийской резолюции — признак здравого смысла, заявил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов.

Рекордное число воздержавшихся на Генассамблее МАГАТЭ по антироссийской резолюции — признак здравого смысла, заявил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что среди 46 стран, не поддержавших резолюцию, оказались США и Венгрия.

Ульянов также отметил необоснованность требований МАГАТЭ получить доступ ко всем объектам на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и призвал государства-члены агентства не препятствовать выполнению договоренностей с Ираном. По его словам, подобные позиции способствуют сохранению диалога и стабильности в сфере ядерной безопасности.

«Генеральная конференция МАГАТЭ приняла антироссийскую резолюцию по ситуации на Украине, однако рекордное число воздержавшихся демонстрирует, что здравый смысл берет верх», — подчеркнул дипломат.

Ранее эксперт объяснил участившиеся удары ВСУ по российским АЭС.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше