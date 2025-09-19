Ульянов о резолюции МАГАТЭ: требования доступа к ЗАЭС необоснованны

Ульянов также отметил необоснованность требований МАГАТЭ получить доступ ко всем объектам на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и призвал государства-члены агентства не препятствовать выполнению договоренностей с Ираном. По его словам, подобные позиции способствуют сохранению диалога и стабильности в сфере ядерной безопасности.