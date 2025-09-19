Ульянов о резолюции МАГАТЭ: требования доступа к ЗАЭС необоснованны

Рекордное число воздержавшихся на Генассамблее МАГАТЭ по антироссийской резолюции — признак здравого смысла, заявил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что среди 46 стран, не поддержавших резолюцию, оказались США и Венгрия.
Ульянов также отметил необоснованность требований МАГАТЭ получить доступ ко всем объектам на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и призвал государства-члены агентства не препятствовать выполнению договоренностей с Ираном. По его словам, подобные позиции способствуют сохранению диалога и стабильности в сфере ядерной безопасности.
«Генеральная конференция МАГАТЭ приняла антироссийскую резолюцию по ситуации на Украине, однако рекордное число воздержавшихся демонстрирует, что здравый смысл берет верх», — подчеркнул дипломат.
