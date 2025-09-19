Ульянов: США воздержались от голосования по антироссийской резолюции МАГАТЭ

По его словам, документ, касающийся ядерной безопасности на Украине, был принят, однако количество стран, решивших не поддерживать его напрямую, оказалось максимальным за всё время подобных голосований. «Здравый смысл прокладывает путь вперёд», — отметил дипломат в своём Telegram-канале.