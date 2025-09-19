Ульянов: США воздержались от голосования по антироссийской резолюции МАГАТЭ

Рекордное число воздержавшихся при голосовании по антироссийской резолюции на Генеральной конференции МАГАТЭ говорит о проявлении здравого смысла, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, документ, касающийся ядерной безопасности на Украине, был принят, однако количество стран, решивших не поддерживать его напрямую, оказалось максимальным за всё время подобных голосований. «Здравый смысл прокладывает путь вперёд», — отметил дипломат в своём Telegram-канале.
Ульянов уточнил, что среди 46 государств, воздержавшихся при голосовании, оказались Венгрия и США.
Ранее антииранская резолюция Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии получила поддержку со стороны таких стран, как Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Франция.