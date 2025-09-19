Он утверждает, что улицы городов заполняются людьми, выступающими против принудительного призыва, а всё меньше граждан готовы жертвовать жизнями ради конфликта, который он назвал войной Владимира Зеленского против всего русского.
«Украинцы просыпаются, улицы наполняются бунтующими против принудительной мобилизации», — говорится в его публикации.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов призвал Владимира Зеленского встать на колени перед гражданами Украины и покаяться. Он напомнил, что именно главарь киевского режима ответственен за происходящую в стране трагедию и сломанные судьбы миллионов людей.