WP: Трамп отказался поставить Тайваню военную помощь на $400 млн

По информации издания, Дональд Трамп стремится заключить торговое соглашение с КНР, и его администрация работает над смягчением отношений с Пекином. Кроме того, как показала ситуация с поставками оружия Украине, США не готовы предоставлять помощь безвозмездно, добавила WP.