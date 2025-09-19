WP: Трамп отказался поставить Тайваню военную помощь на $400 млн

По информации издания, Дональд Трамп стремится заключить торговое соглашение с КНР, и его администрация работает над смягчением отношений с Пекином. Кроме того, как показала ситуация с поставками оружия Украине, США не готовы предоставлять помощь безвозмездно, добавила WP.
Представитель Белого дома в разговоре с газетой отметил, что это решение «не является окончательным» и может быть пересмотрено.
