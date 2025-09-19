Ричмонд
В ЕС придумали, как дать Киеву замороженные активы России в обход Венгрии

Евросоюз рассматривает схему выделения Украине «репарационного кредита», обеспеченного доходами от замороженных российских активов. Об этом пишет Reuters.

Источник: Life.ru

Инициатива исходит от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и предполагает выпуск облигаций под гарантии европейских государств. Возврат средств Киевом планируется лишь после получения компенсаций от России, при этом сами активы изыматься не будут.

Для обхода возможного вето со стороны Венгрии предлагается использовать механизм «коалиции желающих» группы стран, готовых участвовать в проекте. Активы могут быть перенесены из депозитария Euroclear в специальную структуру для долгосрочного инвестирования и получения прибыли.

Ранее верховный представитель Европейского Союза по внешним делам Кая Каллас подчеркнула, что ЕС не намерен обсуждать вопрос о возвращении замороженных российских активов, пока Москва не выполнит требование о компенсации Украине.

