В ЕС придумали, как дать Киеву замороженные активы России в обход Венгрии

Инициатива исходит от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и предполагает выпуск облигаций под гарантии европейских государств. Возврат средств Киевом планируется лишь после получения компенсаций от России, при этом сами активы изыматься не будут.