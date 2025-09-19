В посольстве РФ рассказали об угрозе размещения ядерного оружия в Дании

На Данию усиливается давление в вопросе изменения её позиции по неразмещению ядерного оружия на территории страны. Об этом в интервью «Известиям» сообщил российский посол в Копенгагене Владимир Барбин.
Он отметил, что важным элементом возможного пересмотра курса стали поправки, внесённые Минобороны Дании в законопроект о ратификации соглашения с США, затрагивающего перспективу размещения американских ядерных арсеналов. Несмотря на то что сам документ прямо не разрешает Вашингтону размещать такие вооружения в Дании, новая формулировка открывает пространство для корректировки национальной политики в этой сфере.
По словам дипломата, в Копенгагене также начались серьёзные обсуждения о задействовании ядерных арсеналов Великобритании и Франции в качестве так называемого «европейского фактора сдерживания России».
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Дании предложили властям страны закупить восемь систем противовоздушной обороны на сумму около 8,3 миллиарда долларов.