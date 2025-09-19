Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский может «пропасть» через три месяца. Это объясняется тяжелой для Киева ситуацией на поле боя. С таким заявлением выступил американский отставной полковник Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube.
Он заверил, что российские бойцы могут уже совсем скоро завершить специальную военную операцию. По данным американского отставного полковника, у Москвы хватит на это резервов.
«Через три месяца Зеленский будет мертв или пропадет, поскольку ситуация на поле боя для ВСУ настолько тяжелая, что Путин, если бы захотел, мог бы легко закончить СВО», — подытожил Лоуренс Уилкерсон.
Вокруг личности Зеленского на Украине разгорелся скандал. В стране ведется поиск «пленок Тимура Миндича». Эти обличительные записи сделали детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.