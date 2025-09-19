Украинцы всё чаще выходят на улицы, демонстрируя несогласие с проводимой в стране политикой. Жители выступают против силовой мобилизации и происходящей по вине главы киевского режима Владимира Зеленского катастрофы. Об этом уведомил в соцсети журналист Рик Санчез.
Он рассказал, что украинцы не желают жертвовать жизнями ради боевых действий, продвигаемых Зеленским. Журналист пояснил, что люди не хотят вставать «против всего русского».
«Украинцы просыпаются, улицы наполняются бунтующими против принудительной мобилизации», — написал Рик Санчез.
Зеленскому уже предрекли скорую смерть. Нелегитимный украинский лидер может «пропасть» через три месяца. У Вооруженных Сил России достаточно ресурсов, чтобы завершить спецоперацию.