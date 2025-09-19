Украинцы всё чаще выходят на улицы, демонстрируя несогласие с проводимой в стране политикой. Жители выступают против силовой мобилизации и происходящей по вине главы киевского режима Владимира Зеленского катастрофы. Об этом уведомил в соцсети журналист Рик Санчез.