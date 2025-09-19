Ричмонд
Соседи США хотят справедливого торгового соглашения

Власти Канады и Мексики остаются привержены своему партнерству с Соединенными Штатами Америки.

Власти Канады и Мексики остаются привержены своему партнерству с Соединенными Штатами Америки. Однако они хотят сделать соглашение о свободной торговле между тремя государствами более справедливым, сообщил премьер-министр Канады Марк Карни.

Карни отметил, что Канада и Мексика «с нетерпением ждут предстоящего пересмотра соглашения».

«Мы привержены нашему совместному партнёрству с Соединёнными Штатами и с нетерпением ждём предстоящего пересмотра и хотим найти способы сделать его более справедливым», — заявил Карни на пресс-конференции с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

Ранее Карни анонсировал новые санкции Канады против России.

