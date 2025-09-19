Европейская страна использует остров в Балтийском море для создания угроз Калининградской области

Власти Дании используют остров Борнхольм в Балтийском море для создания угроз безопасности России, в том числе Калининградской области. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
Он сообщил, что недавно Дания приняла решение о развертывании на Борнхольме постоянной основе подразделений Вооруженных сил численностью до полка. Также там разместят мобильный наземный противокорабельный комплекс.
Барбин заявил, что Борнхольм на протяжении много лет оставался островом мира, даже в годы холодной войны там не было военных.
«Однако сегодня остров используется Данией для генерирования угроз для безопасности России, в том числе Калининградской области. Такая враждебная активность Дании, конечно, не остается незамеченной нашей страной», — заявил дипломат.
При этом он считает, что милитаризация острова происходит под выдуманным предлогом якобы «возможного нападения со стороны России».
Ранее сообщалось, что польские власти настраивают граждан страны на мысли о неизбежном конфликте с Россией.
