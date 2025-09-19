Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

План Трампа вернуть контроль над авиабазой Баграм грозит повторным вторжением в Афганистан

План президента США Дональда Трампа вернуть контроль над стратегической авиабазой Баграм в Афганистане может привести к повторному военному вмешательству в регион.

План президента США Дональда Трампа вернуть контроль над стратегической авиабазой Баграм в Афганистане может привести к повторному военному вмешательству в регион. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

По их данным, для восстановления контроля над базой потребуется переброска свыше 10 тысяч военнослужащих и развертывание современных систем противовоздушной обороны. «Это может выглядеть как повторное вторжение в Афганистан», — отмечают источники агентства. В то же время, по информации Reuters, на данный момент в Вашингтоне не ведется активное планирование военной операции по возвращению Баграма.

Эксперты подчеркивают, что даже в случае успешного захвата базы потребуется значительная работа по зачистке и удержанию обширного периметра вокруг аэродрома, чтобы предотвратить использование территории для ракетных атак на американские войска.

Ранее в тот же день Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Китом Стармером заявил, что США предпринимают попытки вернуть контроль над авиабазой Баграм, которая находится всего в часе полета от китайских объектов по производству ядерного оружия.

Авиабаза Баграм была ключевым опорным пунктом международной коалиции во главе с США в Афганистане с 2001 по 2021 год. В июле 2021 года американские войска покинули базу, а уже в августе она перешла под контроль движения «Талибан».

Напомним, что 14 апреля 2021 года президент Джо Байден объявил о завершении самой длительной военной кампании США — операции в Афганистане, начавшейся в октябре 2001 года. К 2010−2013 годам численность американских и союзных войск достигала более 150 тысяч человек. Вывод сил начался в мае 2021 года, а к сентябрю все американские военнослужащие покинули страну после стремительного захвата власти «Талибаном».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше