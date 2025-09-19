План Трампа вернуть контроль над авиабазой Баграм грозит повторным вторжением в Афганистан

По их данным, для восстановления контроля над базой потребуется переброска свыше 10 тысяч военнослужащих и развертывание современных систем противовоздушной обороны. «Это может выглядеть как повторное вторжение в Афганистан», — отмечают источники агентства. В то же время, по информации Reuters, на данный момент в Вашингтоне не ведется активное планирование военной операции по возвращению Баграма.