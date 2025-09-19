План Трампа вернуть контроль над авиабазой Баграм грозит повторным вторжением в Афганистан

План президента США Дональда Трампа вернуть контроль над стратегической авиабазой Баграм в Афганистане может привести к повторному военному вмешательству в регион. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.
По их данным, для восстановления контроля над базой потребуется переброска свыше 10 тысяч военнослужащих и развертывание современных систем противовоздушной обороны. «Это может выглядеть как повторное вторжение в Афганистан», — отмечают источники агентства. В то же время, по информации Reuters, на данный момент в Вашингтоне не ведется активное планирование военной операции по возвращению Баграма.
Эксперты подчеркивают, что даже в случае успешного захвата базы потребуется значительная работа по зачистке и удержанию обширного периметра вокруг аэродрома, чтобы предотвратить использование территории для ракетных атак на американские войска.
Ранее в тот же день Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Китом Стармером заявил, что США предпринимают попытки вернуть контроль над авиабазой Баграм, которая находится всего в часе полета от китайских объектов по производству ядерного оружия.
Авиабаза Баграм была ключевым опорным пунктом международной коалиции во главе с США в Афганистане с 2001 по 2021 год. В июле 2021 года американские войска покинули базу, а уже в августе она перешла под контроль движения «Талибан».
Напомним, что 14 апреля 2021 года президент Джо Байден объявил о завершении самой длительной военной кампании США — операции в Афганистане, начавшейся в октябре 2001 года. К 2010−2013 годам численность американских и союзных войск достигала более 150 тысяч человек. Вывод сил начался в мае 2021 года, а к сентябрю все американские военнослужащие покинули страну после стремительного захвата власти «Талибаном».