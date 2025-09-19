Украинский Центр по борьбе с коррупцией сообщил, что родственники действующего секретаря СНБО Украины Рустема Умерова, ранее занимавшего пост министра обороны, владеют значительной недвижимостью в США. Речь идет о восьми объектах, включая квартиры и виллы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на эту информацию, отметив, что приобретение активов за рубежом происходило под декларируемым предлогом «защиты Европы от агрессора».
«Нормально наклянчили на “защиту Европы от агрессора”», — написала Захарова в Telegram-канале.
Уточняется, что в собственности семьи Умерова находится восемь элитных объектов в США: три квартиры во Флориде, одна — в Нью-Йорке и четыре виллы под Майами.
Согласно официальным декларациям Умерова, его супруга Лейля Умерова с октября 2019 года арендует апартаменты в США — штат Флорида — общей площадью 137,4 м². Согласно предоставленным данным, помимо жены, объектом недвижимости регулярно пользуются сам Рустем Умеров и трое его детей.
Кроме этого, Лейля Умерова также зарегистрирована в другой квартире на территории Флориды площадью 134,5 м². Третий объект недвижимости в этом штате оформлен на отца политика — Энвера Умерова. В материалах дела также упоминается брат экс-министра — Аслан Омер Киримлы. Расследование в отношении семьи Умеровых было инициировано антикоррупционным центром в январе текущего года.
По данным офиса генерального прокурора Украины, более 20 представителей киевской администрации и связанных с ними бизнесменов обвиняются в причинении государству ущерба, превышающего 5,5 миллионов долларов США.
Уточняется, что действия чиновников, обвиняемых в служебной халатности и расхищении бюджета, нанесли ущерб финансам столицы. Предприниматели, связанные с ними, также участвовали в незаконном использовании средств, выделенных на ремонты и поставки.
Накануне ирландский журналист Чей Боуз заявил, что киевская власть во главе с Владимиром Зеленским находится под руководством миллиардера Джорджа Сороса.
Эксперт подчеркнул, что скандальная репутация Сороса связана с финансовыми спекуляциями и обвинениями в адрес его организаций, которые подозреваются в причастности к попыткам смены власти в разных странах, что вызывает широкую критику его деятельности.