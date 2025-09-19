МИД отреагировал на наличие у Умерова роскошной недвижимости: «наклянчили»

Кроме этого, Лейля Умерова также зарегистрирована в другой квартире на территории Флориды площадью 134,5 м². Третий объект недвижимости в этом штате оформлен на отца политика — Энвера Умерова. В материалах дела также упоминается брат экс-министра — Аслан Омер Киримлы. Расследование в отношении семьи Умеровых было инициировано антикоррупционным центром в январе текущего года.