Воздушная тревога и взрывы в Киеве: мэр призвал к укрытию

В ночь на 19 сентября в Киеве снова прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает местный телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале. По информации СМИ, воздушная тревога была объявлена в 1:09 по местному времени, после чего жители украинской столицы услышали серию взрывов.