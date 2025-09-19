Воздушная тревога и взрывы в Киеве: мэр призвал к укрытию

В ночь на 19 сентября в Киеве снова прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает местный телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале. По информации СМИ, воздушная тревога была объявлена в 1:09 по местному времени, после чего жители украинской столицы услышали серию взрывов.
Ранее в тот же день мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям с призывом оставаться в укрытиях из-за беспилотника, замеченного неподалеку от центра города. Однако спустя несколько минут глава Киевской городской военной администрации Артур Ткаченко опроверг эту информацию, заявив, что над городом не зафиксировано никаких воздушных целей.
Два дня назад в Кропивницком гремели взрывы.
Напомним, что это не первый случай ночных взрывов в Киеве за последние дни. Местные власти продолжают мониторить ситуацию и призывают граждан соблюдать меры безопасности во время воздушных тревог. Следите за обновлениями новостей для получения актуальной информации о ситуации в столице Украины.