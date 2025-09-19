Стало известно, каким десертом удивили Трампа во время ужина с королевской семьей в Британии

Президента США Дональда Трампа во время торжественного ужина в Виндзорском дворце 17 сентября угостили любимым ванильным мороженым. Также ему подали панакоту из кресс-салата и салат с перепелиными яйцами и песочным печеньем с пармезаном, пишет The New York Post.
После закусок на банкете с участием короля Карла III и королевы Камиллы Трампу и его супруге Мелании подавали рулет из куриного мяса, завернутый в тонкие ломтики кабачков. В качестве гарнира к блюду предложили испанскую фасоль, пряную тыкву, картофель и листовую свеклу мангольд.
На десерт Трампу подали ванильное мороженое с малиновым сорбетом из Кента и бланшированными сливками. Издание отмечает, что Трамп известен своей любовью к этому десерту.
После ужина гостям подавали винтажный портвейн 1945 года, коньяк 1912 года, а также односолодовый шотландский виски Bowmore Queen’s Cask 1980 года. Однако Трамп предпочел безалкогольные напитки, говорится в публикации издания.
Ранее Трамп сообщил, что Британия может ввести новые санкции против России.
