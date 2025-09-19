Килинкаров: украинцы называют Зеленского «Человеком Какая разница»

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров рассказал aif.ru, что Владимир Зеленский в свое время среди украинцев получил прозвище «Человек Какая разница».
«Самое прилипшее к Зеленскому прозвище — “Человек Какая разница”, его так давно окрестили, и оно от него никак не отлипнет», — сказал Килинкаров.
Политик добавил, что прозвище «Человек Какая разница» Зеленскому дали после его высказывания, которое звучит примерно так: «Какая разница, какой памятник стоит, главное, чтобы вокруг него был свет и асфальт».
Фразу «какая разница» Зеленский произносил и в других контекстах, например, по поводу снижения мобилизационного возраста: «Если человек стоит перед вами без оружия, какая разница — 20 лет ему или 30?».
«Главу киевского режима еще называют “Зелей”… У него много оскорбительных прозвищ, которые даже произносить неудобно. То, что люди в большинстве своем негативно высказываются о Зеленском, связано с ожиданиями, которым не суждено было сбыться, есть определенное разочарование», — отметил Килинкаров.
Собеседник aif.ru напомнил, что за Зеленского украинцы проголосовали, потому что он в отличие от Петра Порошенко выступал за урегулирование конфликта.
«В итоге Зеленский, наоборот, разжег конфликт», — подытожил Килинкаров.
Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев рассказал aif.ru, что сотрудники офиса президента Украины называют Владимира Зеленского Бубочкой, и объяснил почему.
Кроме того, Царев ранее поведал, как к Зеленскому могло прицепиться прозвище экс-президента Украины Петра Порошенко «Граф Дракула».