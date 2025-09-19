Ким Чен Ын провёл испытания боевых дронов в КНДР

«На испытании наглядно подтверждены военно-стратегическая ценность и новаторские характеристики стратегического разведывательного БПЛА, также превосходная боевая эффективность тактических ударных беспилотников серии “Кымсон”, — говорится в сообщении.
По данным агентства, Ким Чен Ын остался доволен результатами испытаний и высоко оценил боевой потенциал новой техники.
Ранее Life.ru писал, что Ким Чен Ын провёл масштабные учения ВВС КНДР, сделав акцент на нападении и противовоздушной обороне. Тогда он лично посетил авиаполк и потребовал от армии постоянной боевой готовности.