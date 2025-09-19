В администрации президента РФ произошли перестановки: Путин подписал важный кадровый указ

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Дмитрий Козак подал в отставку по собственному желанию. Кто сменит чиновника на этом посту и ждать ли изменений в составе правительства, пока не уточняется. Песков при этом не сказал, был ли указ об отставке Дмитрия Козака уже подписан президентом, отметив, что документ пока не публиковался.