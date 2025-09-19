В администрации президента РФ произошли перестановки: Путин подписал важный кадровый указ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об отставке Дмитрия Козака с должности заместителя руководителя администрации президента. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации», — говорится в документе.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Дмитрий Козак подал в отставку по собственному желанию. Кто сменит чиновника на этом посту и ждать ли изменений в составе правительства, пока не уточняется. Песков при этом не сказал, был ли указ об отставке Дмитрия Козака уже подписан президентом, отметив, что документ пока не публиковался.
Козак начал политическую карьеру в высших эшелонах власти в 2000 году, когда к власти пришел Владимир Путин. Спустя четыре года Дмитрий Козак перешел в правительство, после этого стал полпредом главы государства в Южном федеральном округе, а затем — министром регионального развития Российской Федерации.
Впоследствии чиновник был назначен вице-премьером Российский Федерации. В 2020 году он вернулся в администрацию президента России на позицию заместителя руководителя, которую тогда занимал Антон Вайно.
Ранее произошла рокировка в министерстве транспорта: Владимир Путин освободил от должности министра Романа Старовойта. Временно исполняющим обязанности назначен замминистра — Андрей Никитин. Предложение ему сделал лично президент. Путин отметил, что председатель правительства (Михаил Мишустин — ред.) высоко оценивает ваши деловые качества, личные, и результаты, которых вы добиваетесь в достаточно короткие сроки.
Также президент России Владимир Путин указом освободил от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Богданова. Он также освобожден от обязанностей спецпредставителя российского лидера по Ближнему Востоку и странам Африки.
Кроме того, глава государства принял решение освободить от занимаемых должностей Илью Денисова, который занимал пост заместителя главы МЧС, и Александра Хабарова, занимавшего должность заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).