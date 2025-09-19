Эксперт Баранова: Трамп сознательно нарушал королевский протокол в Англии

«Нужно сказать, что Трамп уже не в первый раз попадает в подобную ситуацию. Во время своего предыдущего государственного визита в Великобританию он очень схожим образом оставил позади себя королеву Елизавету II. Скорее всего, это либо специфика проявления его личностных особенностей — может быть, его так увлек разговор с капитаном гвардейцев, что он даже позабыл о короле», — отметила Баранова.