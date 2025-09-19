Эксперт Баранова: Трамп сознательно нарушал королевский протокол в Англии

Эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова оценила действия президента США Дональда Трампа, который во время государственного визита в Великобританию шел впереди короля Карла III на смотре почетного караула.
«Нужно сказать, что Трамп уже не в первый раз попадает в подобную ситуацию. Во время своего предыдущего государственного визита в Великобританию он очень схожим образом оставил позади себя королеву Елизавету II. Скорее всего, это либо специфика проявления его личностных особенностей — может быть, его так увлек разговор с капитаном гвардейцев, что он даже позабыл о короле», — отметила Баранова.
Эксперт также допустила, что данная церемония могла предполагать проявление уважения по отношению к высокопоставленному гостю через предоставление ему возможности идти впереди, перед королём.
«Там в какой-то момент, когда они остановились, на видео видно, что король подошел сзади и слегка подтолкнул Трампа, показывая, что нужно двигаться дальше. Не пытался догнать или обогнать его. То есть, действительно, возможно, что этот проход, протокольный нюанс с оставлением короля позади, был согласован заранее», — сказала Баранова.
Она также отметила, что шансов, что американский президент таким способом пытался что-то продемонстрировать через — уже привычное — свойственное ему поведение, довольно мало.
«Просто Трамп ведёт себя так, как ему комфортно, и при этом старается, по возможности, не слишком нарушать правила, что ему, конечно, далеко не всегда удается», — подытожила Баранова.
