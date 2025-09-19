Ричмонд
Посол России заявил об угрозах Калининградской области со стороны Дании

Дания использует остров Борнхольм для создания угроз безопасности России, в том числе Калининградской области, заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин в беседе с «Известиями».

Источник: AP 2024

По его словам, Борнхольм на протяжении многих лет оставался островом мира и способствовал стабильности в районе Балтийского моря. Но в настоящее время Дания использует остров для генерирования угроз для безопасности России, в том числе Калининградской области, отметил посол. «Такая враждебная активность Дании, конечно, не остается незамеченной нашей страной», — сказал дипломат.

Барбин сообщил, что Копенгаген недавно принял решение развернуть на острове на постоянной основе подразделения датских вооруженных сил численностью до полка, а также мобильный наземный противокорабельный комплекс.

В августе член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предостерег страны Североатлантического альянса НАТО от нападения на Калининградскую область. Он подчеркнул, что Россия готова к любому нападению на регион.

