Трамп остановил военную помощь Тайваню ради Китая

Как сообщал Life.ru, Трамп может посетить Китай в конце октября или начале ноября текущего года. В начале осени власти Китая направили Трампу официальное приглашение, показывая продвинутую стадию подготовки. Ожидается, что визит совпадёт с саммитом АТЭС, который пройдёт в Южной Корее 31 октября — 1 ноября.