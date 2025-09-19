Экс-чиновник Белого дома рассказал о беспрецедентных «зависаниях» Байдена

По словам Зинтса, за время, пока Байден был президентом, его память и способность принимать решение ухудшились. После провальных дебатов Зинтс говорил врачу Байдена Кевину О’Коннору, что их начальнику нужно пройти «полное медобследование». Тогда же Байдену стало трудно держать в памяти имена и даты, а решения стали приниматься не за три совещания, а уже за четыре.