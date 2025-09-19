Экс-чиновник Белого дома рассказал о беспрецедентных «зависаниях» Байдена

Экс-глава аппарата Белого дома Джеффри Зинтс, который работал при бывшем президенте Джо Байдене, признал, что у экс-руководителя страны во время дебатов с Дональдом Трампом были «мысленные зависания». Он назвал их «беспрецедентными», пишет газета The New York Post со ссылкой на источник.
Зинтс напомнил, что тогда предвыборный штаб Байдена и Белый дом отмахнулись от бессвязной речь тогдашнего главы государства, объяснив это «простудой».
«Но Зинтс утверждает, что “мысленные зависания”, которые видели помощники, были беспрецедентными», — говорится в статье.
По словам Зинтса, за время, пока Байден был президентом, его память и способность принимать решение ухудшились. После провальных дебатов Зинтс говорил врачу Байдена Кевину О’Коннору, что их начальнику нужно пройти «полное медобследование». Тогда же Байдену стало трудно держать в памяти имена и даты, а решения стали приниматься не за три совещания, а уже за четыре.
Более того, первая леди США Джилл Байден просила, чтобы ее мужа не слишком нагружали и чтобы ему позволяли возвращаться в резиденцию раньше, добавил Зинтс.
Ранее Трамп заявил, что демократы незаконно использовали Байдена для управления США.
