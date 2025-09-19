Ричмонд
Профессор Коробков: демократы забыли Байдена из-за скандалов с его сыном

Джо Байден, бывший президент США, после отставки столкнулся с отсутствием интереса со стороны демократов и широкой публики, в частности из-за скандалов, связанных с его сыном Хантером Байденом, считает Коробков.

Источник: Аргументы и факты

Демократы забыли или постарались забыть о экс-президенте США Джо Байдене после его отставки в том числе из-за скандалов, связанных с ним и его сыном Хантером. Об этом заявил профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

«На фоне Обамы, который с легкостью собрал более 800 млн долларов на свою библиотеку, на непопулярного и не вызывающего положительных чувств Байдена большинство демократов совершенно не хотят. Библиотека Обамы являеется своеобразным мемориалом, посвященным экс-президенту. А наследие Байдена, мягко говоря, весьма противоречиво», — отметил Коробков.

Он напомнил, что Байден и его семья, включая сына Хантера, занимались неэтичной политикой и были связаны с сомнительными бизнес-схемами.

«Все это вкупе приводит к тому, что демократы забыли о Байдене или постарались забыть. И выбрасывать миллионы долларов на строительство библиотеки как у Обамы или приглашать на выступления, предлагая сотни тысяч долларов, мало кто готов», — подчеркнул профессор.

