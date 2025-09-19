Ричмонд
Мадуро: США разработали план смены власти в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире национального телевидения заявил о попытке США «установить марионеточный режим» и украсть «крупнейшие в мире запасы нефти, газа и золота». По словам президента, Венесуэла обладает «мощным государством, сильным правительством и решительным народом», чтобы противостоять этим планам.

Источник: AP 2024

Мадуро также отметил, что национальные вооруженные силы Боливарианской республики в настоящее время проводят в территориальных водах Венесуэлы трехдневные маневры «Карибский суверенитет 200». В то же время США направили в Карибского море «военные корабли и атомную подводную лодку», выдвинув против Венесуэлы ложные обвинения в содействии наркокартелям.

3 сентября вооруженные силы США ударили по представителям венесуэльской группировки Tren de Aragua в Карибском море, убив 11 человек. В ответ Венесуэла развернула вооруженные силы и народное ополчение на приграничных территориях. 16 сентября президент США Дональд Трамп объявил о втором ударе по «наркотеррористам» из Венесуэлы.

