Мадуро: США разработали план смены власти в Венесуэле

Мадуро также отметил, что национальные вооруженные силы Боливарианской республики в настоящее время проводят в территориальных водах Венесуэлы трехдневные маневры «Карибский суверенитет 200». В то же время США направили в Карибского море «военные корабли и атомную подводную лодку», выдвинув против Венесуэлы ложные обвинения в содействии наркокартелям.