Атомные субмарины «Красноярск» и «Омск» поразили цели в Охотском море

Многоцелевые атомные подводные лодки «Красноярск» и «Омск» Тихоокеанского флота успешно выполнили учебные пуски крылатых ракет в акватории Охотского моря — сообщает издание РИА Новости.
По данным пресс-службы ТОФ, все ракеты поразили морские цели на расстоянии свыше 250 километров.
Подлодка «Красноярск» произвела стрельбу ракетами «Оникс», а «Омск» — ракетами «Гранит». Учения проходили в рамках командно-штабных тренировок Объединенного командования войск и сил на северо-востоке России. Для обеспечения безопасности и закрытия района привлекались надводные корабли и морская авиация Тихоокеанского флота.
К учениям были привлечены более 10 кораблей и катеров, самолёты и вертолёты морской авиации, несколько атомных подводных лодок, а также расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион».
Маневры направлены на отработку охраны и обороны морских коммуникаций северной части Тихого океана, побережья Камчатки и Чукотки, а также островной зоны.
