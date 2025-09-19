Минобороны РФ сообщило о старте военных учений «Ларос-2025»

В Лаосе состоялось торжественное открытие совместных российско-лаосских военных учений «Ларос-2025». Об этом сообщило министерство обороны РФ.
Учения приурочены к 65-летию со дня установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом, а также к 50-летнему юбилею провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики.
После торжественной части лаосская сторона смогла увидеть современные образцы вооружения и военной техники ВС РФ, в ходе которых были представлены снайперские винтовки, перспективные роботизированные комплексы, наземные дроны, оснащенные пулеметами, легкобронированную технику высокой проходимости.
«В рамках учений военнослужащие Народной армии Лаоса отработают все этапы практических действий в единых боевых порядках с подразделениями Восточного военного округа», — заявили в Минобороны РФ.
Учения продлятся до 25 сентября.
