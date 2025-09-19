Военные учения «Ларос-2025» стартуют в Лаосе: российские бойцы уже прибыли в республику

В Лаосе начались совместные российско-лаосские учения. Военные поприветствовали друг друга на торжественном открытии. Учения наименовали «Ларос-2025». Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, российская сторона представила современные образцы вооружения и техники ВС РФ. В их числе, например, роботизированные комплексы, наземные дроны и другое. Торжественная церемония началась с выступления коллективов Лаоса, сказано в сообщении.
«В рамках учения военнослужащие Народной армии Лаоса отработают все этапы практических действий в единых боевых порядках с подразделениями Восточного военного округа. Учение проходит под девизом “Плечом к плечу в борьбе за мир и безопасность”, символизирующим укрепление военного сотрудничества между двумя странами», — пояснили в Минобороны.
Совсем недавно окончились военные учения «Запад-2025». Во время их проведения присутствовали представители ВС Нигерии. Военные из РФ и Белоруссии продемонстрировали, как ведутся современные боевые действия.