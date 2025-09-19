Военные учения «Ларос-2025» стартуют в Лаосе: российские бойцы уже прибыли в республику

«В рамках учения военнослужащие Народной армии Лаоса отработают все этапы практических действий в единых боевых порядках с подразделениями Восточного военного округа. Учение проходит под девизом “Плечом к плечу в борьбе за мир и безопасность”, символизирующим укрепление военного сотрудничества между двумя странами», — пояснили в Минобороны.