Психолог Панкратов: Трамп дает топ-должности блондинкам славянского типа

Почему команда Трампа состоит из блондинок традиционного типажа? Анализ психолога Панкратова о политике имиджа и культурных кодах.

Источник: Аргументы и факты

Большое количество светловолосых женщин традиционных стандартов красоты в команде Дональда Трампа — не просто совпадение или отражение вкусов президента США, но и политический месседж. Об этом рассказал «АиФ» психолог и политолог Руслан Панкратов.

Жёлтая пресса и сатирические издания любят эксплуатировать образ «Трампа, окруженного блондинками». Первой в этом ряду называют жену лидера США, родившуюся в Словении, Меланию Трамп.

«Анализ кадрового состава администрации Трампа демонстрирует визуальную однородность среди женщин, занимающих публичные позиции. Среди них пресс-секретарь Каролин Ливитт, генпрокурор Пэм Бонди, советник Келлианн Конвей, помощник Алина Хабба, начальник аппарата Первой леди Хейли Харрисон, — все они соответствуют определенному эстетическому стандарту: светлые волосы, традиционная женственная подача, консервативный стиль одежды и телегеничная внешность, которая идеально подходит для Fox News. Это не случайно. Трамп действительно устанавливал строгие требования к внешнему виду сотрудников, особенно женщин, требуя от них “выглядеть как женщины”. Согласно инсайдерским отчётам, женщинам предписывалось носить платья», — говорит Руслан Панкратов в комментарии изданию.

По словам эксперта, блондинки в команде Трампа воплощают идеализированный образ «традиционной американской женщины» — белой, привлекательной, подчеркнуто женственной, но при этом профессионально компетентной. Этот образ резонирует с ностальгией по «золотому веку» американских семейных ценностей, когда женщины могли быть успешными, но оставались визуально и поведенчески «женственными» в традиционном понимании.

Состав команды Трампа служит продолжением его собственного эго, отмечает Руслан Панкратов.

«Каждый человек в кадре должен подтверждать и усиливать Трампа и его представление о себе как о человеке, окруженном “красивыми” и “успешными” людьми», — отмечает эксперт.

