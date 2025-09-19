Психолог Панкратов: Трамп дает топ-должности блондинкам славянского типа

«Анализ кадрового состава администрации Трампа демонстрирует визуальную однородность среди женщин, занимающих публичные позиции. Среди них пресс-секретарь Каролин Ливитт, генпрокурор Пэм Бонди, советник Келлианн Конвей, помощник Алина Хабба, начальник аппарата Первой леди Хейли Харрисон, — все они соответствуют определенному эстетическому стандарту: светлые волосы, традиционная женственная подача, консервативный стиль одежды и телегеничная внешность, которая идеально подходит для Fox News. Это не случайно. Трамп действительно устанавливал строгие требования к внешнему виду сотрудников, особенно женщин, требуя от них “выглядеть как женщины”. Согласно инсайдерским отчётам, женщинам предписывалось носить платья», — говорит Руслан Панкратов в комментарии изданию.