Король в шоке: протоколист посчитала нарушения этикета Трампа в Британии

Во время государственного визита президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании в Великобританию и их встреч с королевской четой не обошлось без казусов. Эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова оценила произошедшие оказии.
Мелания прервала разговор с Камиллой.
Британские СМИ обратили внимание, что Мелания Трамп в определенный момент поставила королеву Камиллу в неловкую ситуацию, когда неожиданно прервала их разговор для того, чтобы поприветствовать принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон.
Журналисты так описывают казус: Мелания заметила приближающуюся Миддлтон и быстро повернулась в сторону Кейт, чтобы поприветствовать её, прервав при этом свой разговор с Камиллой. И Кейт ответила взаимностью, оставив принца Уильяма позади и направившись прямиком к первой леди США. Затем между Меланией и Кейт последовала оживлённая дискуссия, в то время как королева Камилла стояла в стороне и, казалось, искала повод для нового разговора.
«Маловероятно, чтобы госпожа Трамп в рамках такого важного визита сознательно планировала демонстративно проявить неуважение или пренебрежение к королеве. Скорее всего, сработал чисто человеческий, личностный рефлекс: непременно поздороваться с новым участником коммуникации, такая — несколько неуклюжая — попытка быть вежливой», — отметила Баранова.
К тому же Миддлтон — личность довольно публичная, добавила эксперт, и Мелании Трамп, видимо, сложно было удержаться и не проявить учтивость по отношению к ней сию минуту.
«Да и господин Трамп явно симпатизирует Кейт — сделал ей комплимент. С точки зрения этикета, этот жест Мелании Трамп, конечно, получился все же не слишком тактичным. Но вряд ли это саботаж», — сказала Баранова.
Трамп похлопал Карла III по спине.
Протоколист также объяснила похлопывание президента США Дональда Трампа по спине Карла III.
Инцидент произошел во время церемонии в замке Виндзор, когда король и американский президент поднимались на помост. Известно, что прикосновение к монарху Великобритании считается грубым нарушением королевского этикета.
«Традиционно, с точки зрения королевского протокола и этикета, прикасаться к монаршим персонам запрещено. Однако и сам Трамп ранее, и другие высокопоставленные персоны при общении с королевской четой время от времени это правило нарушают. Очевидно, что из добрых побуждений, выражают таким образом радушие, радость от встречи, ориентируясь, вероятно, на принятые в своей культуре традиции, вербальные и невербальные привычки», — отметила Баранова.
Эксперт констатировала: судя по тому, что еще ни разу от представителей королевского двора не было высказано осуждения таких жестов, скорее всего, монархический протокол становится более демократичным.
«Но сами по себе похлопывания по спине своего собеседника, довольно характерные для американской культуры, в других странах, действительно, порой выглядят как попытка проявить панибратское отношение или даже снисходительность. Однако это уже вопрос трактовки», — сказала Баранова.
Камилла и Трамп надели платья с «политическим подтекстом».
Эксперт допустила политическую подоплеку в том, что королева Камилла и первая леди США Мелания Трамп появились на государственном банкете в Виндзорском замке в нарядах синего и желтого цветов соответственно.
Как известно, желтый и синий являются цветами национального флага Украины.
«Сложно сказать, была ли это спланированная акция, но по практике дамы крайне редко согласовывают свои наряды друг с другом», — отметила Баранова.
Эксперт добавила, что в данном случае, скорее, имеет значение происхождение дизайнерского бренда, нежели сочетание оттенков нарядов разных персон.
«К тому же, кажется, подобного рода политические высказывания можно было бы делать не через дам. Но кто знает: ведь король традиционно не озвучивает своей политической позиции, она всегда останется невысказанной в формальном ключе», — сказала Баранова.
Трамп привез в Британию свое постельное белье.
Эксперт объяснила, почему помощники американского лидера Дональда Трампа привезли в Великобританию постельное белье из США.
«Если у высокого гостя есть свои специфические предпочтения и пожелания, которые принимающая сторона по каким-то причинам не в состоянии удовлетворить, то это нормально — согласовать, что гость приедет с чем-то своим, не станет пользоваться предоставленными хозяевами материалами», — отметила Баранова.
Протоколист выразила уверенность, что этот вопрос обсуждался заранее, и его точно нельзя считать оскорблением для британцев.
«Просто особенность гостя. Такая же, как, например, на официальном мероприятии пить вместо воды кока-колу, как это порой делает Дональд Трамп», — сказала Баранова.
Трамп игнорировал Гарри и восхвалял Уильяма.
То, что Трамп во время своей встречи с королевской четой в Великобритании, восхваляя принца Уильяма, и при этом ни разу не упоминал проживающего в США принца Гарри, говорит только в пользу американца лидера, считает эксперт.
Ранее зарубежные СМИ интерпретировали игнорирование Трампом Гарри в своем выступлении как оскорбление принца и его унижение перед Карлом III.
«Конечно, всё это интерпретация того, что сказал и не сказал господин Трамп. Если не додумывать, то очевидно, что он произнес что-то хорошее по отношению к старшему сыну своего собеседника, будущему королю Великобритании. При этом не произнес ни одного дурного слова в адрес Гарри, то есть упрекнуть Трампа не в чем», — отметила Баранова.
Но в целом, напомнила эксперт, известно, что президент США не слишком скрывает, что относится к Гарри и его супруге, проживающим в США, не самым однозначным образом.
«Так что тот факт, что он сдержался и никак это не прокомментировал в данный момент, как раз, пожалуй, говорит в пользу Трампа. Что бы он ни думал, что бы ни имел в виду, не подразумевал, открыто упрекнуть его не в чем. Все остальное — лишь досужие интерпретации», — сказала Баранова.
Глава США в ходе визита в Британию называл принца Уильяма «выдающимся» и «потрясающим», а его жену, принцессу Кейт, «сияющей, здоровой и красивой».
При этом ранее Трамп неоднократно унижал Гарри. Например, в интервью The New York Post после призывов общественности выгнать Гарри и его супругу Меган Маркл он заявил: «Я не хочу этого делать. Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой. Она ужасна».
Трамп шел впереди короля.
Баранова оценила действия Трампа, который во время государственного визита в Великобританию шел впереди короля Карла III на смотре почетного караула.
«Нужно сказать, что Трамп уже не в первый раз попадает в подобную ситуацию. Во время своего предыдущего государственного визита в Великобританию он очень схожим образом оставил позади себя королеву Елизавету II. Скорее всего, это либо специфика проявления его личностных особенностей — может быть, его так увлек разговор с капитаном гвардейцев, что он даже позабыл о короле», — отметила Баранова.
Эксперт допустила, что данная церемония могла предполагать и проявление уважения по отношению к высокопоставленному гостю через предоставление ему возможности идти впереди, перед королём.
«Там в какой-то момент, когда они остановились, на видео видно, что король подошел сзади и слегка подтолкнул Трампа, показывая, что нужно двигаться дальше. Не пытался догнать или обогнать его. То есть, действительно, возможно, что этот проход, протокольный нюанс с оставлением короля позади, был согласован заранее», — сказала Баранова.
Она также отметила, что шансов, что американский президент таким способом пытался что-то продемонстрировать через — уже привычное — свойственное ему поведение, довольно мало.
«Просто Трамп ведёт себя так, как ему комфортно, и при этом старается, по возможности, не слишком нарушать правила, что ему, конечно, далеко не всегда удается», — подытожила Баранова.