Ульянов: МАГАТЭ приняло резолюцию по Украине при рекордном числе воздержавшихся

Документ касается ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая находится под контролем российской армии с марта 2022 года. В тексте резолюции говорится, что ЗАЭС и все ядерные объекты страны должны функционировать исключительно под суверенным контролем Украины. Резолюция требует «немедленного вывода несанкционированного военного и иного персонала» с территории станции и передачи объекта украинским властям. Также закрепляется поддержка работы постоянной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС и необходимость свободного доступа экспертов агентства ко всем помещениям и системам.