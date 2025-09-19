Ричмонд
В МИД РФ саркастично оценили информацию о недвижимости Умерова в США

Официальный спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова высказалась по поводу сведений об обладании семьей секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова восемью роскошными объектами недвижимости на территории Соединенных Штатов Америки. Своё мнение по этому поводу она опубликовала в собственном телеграм-канале.

По её словам, представители украинского правительства «нормально наклянчили на защиту Европы от агрессора».

Ранее украинским Центром по борьбе с коррупцией была обнародована комрометирующая информация о том, что близкие Умерова владеют четырьмя виллами в окрестностях Майами, апартаментами в Нью-Йорке и тремя квартирами во Флориде. По информации данной организации, некоторые из этих объектов сдаются в аренду, а часть находится в собственности семьи.

Также установлено, что на одну из вилл зарегистрирована компания, с которой жена высокопоставленного должностного лица Лейла Умерова ежегодно получает приблизительно 24 тысячи долларов дохода.

Читайте также: Захарова обвинила Зеленского в личной причастности к терактам в России.

