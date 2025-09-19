ЕС на четверть нарастил импорт российских морепродуктов

Наибольший объём закупок пришёлся на филе и мясо рыбы (293,3 миллиона евро), мороженую продукцию (125,6 миллиона), а также сушёную, солёную или копчёную рыбу (22,7 миллиона). Дополнительно ЕС импортировал мороженых крабов на 192 тысячи евро и мороженых каракатиц с кальмарами на 189 тысяч евро.
Крупнейшими покупателями российских морепродуктов среди стран ЕС стали Германия (157,9 миллиона евро), Нидерланды (98,1 миллиона), Польша (64 миллиона), Франция (58,5 миллиона), Португалия (31,8 миллиона) и Испания (11,8 миллиона).
Ранее Еврокомиссия приняла решение отложить релиз 19-го пакета антироссийских санкций на неопределённый период. Первоначально его планировалось представить 17 сентября. В ЕК не предоставили информации о новых возможных датах выхода ограничительных мер.