Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС на четверть нарастил импорт российских морепродуктов

Евросоюз с января по июль 2025 года нарастил импорт российских морепродуктов на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув суммарного объёма в 444 миллиона евро. При этом в июле поставки незначительно снизились на 3,4% как в месячном, так и в годовом выражении, составив минимальные с декабря 2024 года 59,4 миллиона евро. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Источник: Life.ru

Наибольший объём закупок пришёлся на филе и мясо рыбы (293,3 миллиона евро), мороженую продукцию (125,6 миллиона), а также сушёную, солёную или копчёную рыбу (22,7 миллиона). Дополнительно ЕС импортировал мороженых крабов на 192 тысячи евро и мороженых каракатиц с кальмарами на 189 тысяч евро.

Крупнейшими покупателями российских морепродуктов среди стран ЕС стали Германия (157,9 миллиона евро), Нидерланды (98,1 миллиона), Польша (64 миллиона), Франция (58,5 миллиона), Португалия (31,8 миллиона) и Испания (11,8 миллиона).

Ранее Еврокомиссия приняла решение отложить релиз 19-го пакета антироссийских санкций на неопределённый период. Первоначально его планировалось представить 17 сентября. В ЕК не предоставили информации о новых возможных датах выхода ограничительных мер.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше