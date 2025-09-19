Организация тюркских государств повысила свой мировой статус — Бектенов

Особое внимание уделили вопросам развития региональной интеграции, торгово-экономических отношений и эффективного использования транзитного потенциала.
В мероприятии также участвовали:
- вице-президент Турции Джевдет Йылмаз;
- председатель Кабмина — руководитель Администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев;
- премьер-министр Азербайджана Али Идаят оглы Асадов;
- премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов;
- генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.
Как отметил Бектенов, конструктивная политика глав государств позволяет планомерно реализовывать важные инициативы, направленные на создание стратегического фундамента ОТГ.
Организация тюркских государств за короткое время превратилась в авторитетную структуру и повысила свой мировой статус. Убежден, что результаты сегодняшней встречи придадут новый импульс дальнейшему развитию братских и партнерских отношений между тюркскими государствами и послужат интересам наших народов.
На мероприятии Садыр Жапаров подчеркнул, что с момента создания Организация тюркских государств прошла большой путь своего становления.
Если мы хотим и дальше обеспечивать развитие нашей Организации, необходимо предпринимать конкретные шаги, которые будут приносить реальные результаты. Практические меры, подкрепленные политической волей и поддержкой, будут способствовать дальнейшему укреплению и повышению авторитета нашей Организации на международной арене.
Также стороны отметили важность эффективного использования деятельности таких институтов, как Союз торгово-промышленных палат тюркских стран, Тюркский инвестиционный фонд, Координационный комитет, Совет по зеленым финансам и другие.
Акцент сделан на укреплении транспортно-логистических связей, ускорении темпов цифровизации таможенных процедур и модернизации инфраструктуры Транскаспийского международного транспортного маршрута, включая порты и железные дороги.