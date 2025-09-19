Психолог Панкратов объяснил, почему Мелания Трамп не живет в Белом доме

Холодное и отстраненное поведение жены Дональда Трампа Мелании — защитная реакция женщины на эгоцентричность лидера США. Об этом сказал психолог и политолог Руслан Панкратов в комментарии «АиФ».
Ранее стало известно, что Первая леди редко появляется в Белом доме, предпочитая жить в богатых семейных резиденциях Нью-Йорка и Флориды. За нынешний срок Мелания появилась на публике всего 19 раз, в то время как за аналогичный период первого срока Трампа — 40 раз.
«Мелания Трамп кардинально переосмысливает роль Первой леди. Её команда в Восточном крыле Белого дома насчитывает всего 5 штатных сотрудников против 11 в первый срок и значительно больше у предшественниц. Это осознанный выбор — Мелания понимает: чем меньше она вовлечена в официальную активность, тем больше контроля сохраняет над собственной жизнью. Отстранение Мелании — это адаптация к нарциссизму Трампа», — сказал Руслан Панкратов в комментарии изданию.
По словам эксперта, Мелания Трамп не придает никакого значения ритуальной стороне роли роли Первой леди.
«Записан разговор, где она цинично комментирует рождественские украшения — “кому, черт возьми, нужны эти рождественские штуки и украшения?”, — напоминает Руслан Панкратов.