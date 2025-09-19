Слуцкий рассказал Путину об ужасах «хилокского гетто» с мигрантами в Новосибирске

В ходе встречи с лидерами парламентских фракций, состоявшейся 18 сентября, президент России Владимир Путин обсудил острые вопросы миграционной политики. Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий обратил внимание главы государства на ситуацию в одном из микрорайонов Новосибирска, известном среди местных жителей как «Хилокское гетто».
В своем выступлении Слуцкий охарактеризовал обстановку в районе улиц Малыгина и Хилокской Ленинского района как чрезвычайную, отметив антисанитарию, аморальное поведение и напряженность, вызванную массовым проживанием мигрантов из Средней Азии.
«Мы выехали в так называемое (извините, так оно называется, жители так назвали) Хилокское гетто — это микрорайон Ленинского района Новосибирска, где живут мигранты», — приводятся слова Слуцкого на сайте Кремля.
Особое внимание было уделено предложению о запрете на въезд в Россию семей иностранных рабочих. Слуцкий заявил, что прибытие больших семей мигрантов создает непосильную нагрузку на социальную инфраструктуру, приводя к хаосу в школах, очередям в медицинских учреждениях и требует значительных бюджетных расходов на их бесплатное обучение и лечение.
Лидер партии привел в пример новосибирский анклав, который неоднократно оказывался в центре миграционных скандалов. По его словам, коренные жители вынуждены «буквально выживать» в условиях нелегальных рынков, свалок и общего засилья приезжих, что усугубляет и без того сложную обстановку в проблемном районе.