Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий рассказал Путину об ужасах «хилокского гетто» с мигрантами в Новосибирске

Лидер партии привел в пример новосибирский анклав, который неоднократно оказывался в центре миграционных скандалов.

Источник: Государственная Дума

В ходе встречи с лидерами парламентских фракций, состоявшейся 18 сентября, президент России Владимир Путин обсудил острые вопросы миграционной политики. Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий обратил внимание главы государства на ситуацию в одном из микрорайонов Новосибирска, известном среди местных жителей как «Хилокское гетто».

В своем выступлении Слуцкий охарактеризовал обстановку в районе улиц Малыгина и Хилокской Ленинского района как чрезвычайную, отметив антисанитарию, аморальное поведение и напряженность, вызванную массовым проживанием мигрантов из Средней Азии.

«Мы выехали в так называемое (извините, так оно называется, жители так назвали) Хилокское гетто — это микрорайон Ленинского района Новосибирска, где живут мигранты», — приводятся слова Слуцкого на сайте Кремля.

Особое внимание было уделено предложению о запрете на въезд в Россию семей иностранных рабочих. Слуцкий заявил, что прибытие больших семей мигрантов создает непосильную нагрузку на социальную инфраструктуру, приводя к хаосу в школах, очередям в медицинских учреждениях и требует значительных бюджетных расходов на их бесплатное обучение и лечение.

Лидер партии привел в пример новосибирский анклав, который неоднократно оказывался в центре миграционных скандалов. По его словам, коренные жители вынуждены «буквально выживать» в условиях нелегальных рынков, свалок и общего засилья приезжих, что усугубляет и без того сложную обстановку в проблемном районе.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше