Бывший глава аппарата Байдена признал его когнитивные проблемы

Зинтс подчеркнул, что за время президентства Байдена его память и способность принимать решения заметно ухудшились. После провальных дебатов он даже обратился к лечащему врачу президента Кевину О’Коннору с просьбой провести полное медицинское обследование. По словам чиновника, Байдену стало труднее запоминать даты и имена, а для принятия решений требовалось больше времени и совещаний.