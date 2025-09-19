Бывший глава аппарата Байдена признал его когнитивные проблемы

Бывший руководитель аппарата Белого дома Джеффри Зинтс, занимавший должность при Джо Байдене, признал, что во время дебатов с Дональдом Трампом у экс-президента наблюдались беспрецедентные «мысленные провалы». Об этом сообщает New York Post со ссылкой на текст его показаний перед конгрессом.
По словам Зинтса, официальная версия штаба о «простуде» не соответствовала действительности, так как окружение Байдена также замечало его проблемы с речью и концентрацией.
Зинтс подчеркнул, что за время президентства Байдена его память и способность принимать решения заметно ухудшились. После провальных дебатов он даже обратился к лечащему врачу президента Кевину О’Коннору с просьбой провести полное медицинское обследование. По словам чиновника, Байдену стало труднее запоминать даты и имена, а для принятия решений требовалось больше времени и совещаний.
Как отмечает издание, первая леди Джилл Байден неоднократно просила, чтобы рабочий график ее супруга был менее напряженным. Она настаивала, чтобы муж возвращался в резиденцию раньше, чтобы снизить нагрузку и избежать переутомления.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественника Джо Байдена незаконно использовали для управления страной.