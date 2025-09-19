Бубочка, Граф Дякула: эксперты рассказали о прозвищах Зеленского

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому украинцы и его окружение, констатируют эксперты, дают только уничижительно-презрительные прозвища. Мы узнали о самых известных из них.
Прозвали «Графом Дякулой».
Бывший депутат Верховной рады Олег Царев рассказал, почему к Зеленскому могло от экс-президента Украины Петра Порошенко перекочевать прозвище «Граф Дякула».
Ранее стало известно, что главу киевского режима все чаще среди украинцев стали называть «графом Дякулой».
«Так в свое время называли Порошенко за то, что тот часто говорил “спасибо”. Зеленский же недавно отметился “благодарностями”, когда его европейцы готовили к повторной встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме и настоятельно рекомендовали чаще улыбаться и со всем соглашаться», — отметил Царев.
Напомним, журналисты посчитали, что за первые 10 секунд беседы Зеленский сказал Трампу «спасибо» четыре раза, а за 4,5 минуты — от главы киевского режима прозвучало 11 благодарностей.
К Петру Порошенко прозвище «Граф Дякула» в свое время приклеилось за постоянные благодарности в адрес западных партнеров, которые одобряли Украине новые кредиты.
Прозвали «Бубочкой».
Царев также рассказал, что сотрудники офиса президента Украины называют Зеленского ласково «Бубочкой».
«Владимира Зеленского в Офисе президента и знакомые называют между собой: “наш Бубочка”», — отметил политик.
Царев также объяснил, почему глава киевского режима получил такое прозвище.
«Зеленского называют Бубочкой из-за его особых и близких отношений с главой офиса президента Андреем Ермаком», — отметил Царев.
Прозвали «Человеком Какая разница».
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в свою очередь рассказал, что Зеленский в свое время среди украинцев получил прозвище «Человек Какая разница».
«Самое прилипшее к Зеленскому прозвище — “Человек Какая разница”, его так давно окрестили, и оно от него никак не отлипнет», — сказал Килинкаров.
Политик добавил, что прозвище «Человек Какая разница» Зеленскому дали после его высказывания, которое звучит примерно так: «Какая разница, какой памятник стоит, главное, чтобы вокруг него был свет и асфальт».
Фразу «какая разница» Зеленский произносил и в других контекстах, например, по поводу снижения мобилизационного возраста: «Если человек стоит перед вами без оружия, какая разница — 20 лет ему или 30?».
Еще главу киевского режима называют «Зелей… У него много оскорбительных прозвищ, которые даже произносить неудобно», — сказал Килинкаров.
Также известно, что Зеленского называют «психичкой» и «зелебобиком». Главе киевского режима дают только уничижительно-презрительные прозвища, констатируют эксперты.
«То, что люди в большинстве своем негативно высказываются о Зеленском, связано с ожиданиями, которым не суждено было сбыться, есть определенное разочарование», — отметил Килинкаров.
Собеседник aif.ru напомнил, что за Зеленского украинцы проголосовали, потому что он в отличие от Петра Порошенко выступал за урегулирование конфликта.
«В итоге Зеленский, наоборот, разжег конфликт», — подытожил Килинкаров.