Бубочка, Граф Дякула: эксперты рассказали о прозвищах Зеленского

«Так в свое время называли Порошенко за то, что тот часто говорил “спасибо”. Зеленский же недавно отметился “благодарностями”, когда его европейцы готовили к повторной встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме и настоятельно рекомендовали чаще улыбаться и со всем соглашаться», — отметил Царев.