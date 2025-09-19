Ричмонд
Стало известно о возможной отмене патентов для мигрантов в РФ

Президент России Владимир Путин дал поручение проанализировать возможность упразднения действующей на территории РФ патентной системы для трудовых мигрантов.

Президент России Владимир Путин дал поручение проанализировать возможность упразднения действующей на территории РФ патентной системы для трудовых мигрантов. Соответствующая информация была распространена в четверг, 18 сентября, агентством «ТАСС». Данная проблематика поднималась в рамках диалога главы государства с лидерами думских фракций.

Отмена патентной системы для иностранных работников — это вопрос, требующий глубокого осмысления. Данный механизм получил широкое распространение. Я не исключаю никаких вариантов. Прошу вас совместно с коллегами провести всесторонний анализ, цитирует СМИ слова Путина.

Несколькими минутами ранее президент акцентировал внимание на том, что миграционная политика представляет собой крайне чувствительную сферу для граждан России, и органам власти нельзя оставлять без внимания накопившиеся в этой области сложности. Он дополнил, что достижение прогресса в данных вопросах немыслимо без систематического контроля и пристального к ним интереса.

Отметим, что аналогичная законодательная инициатива уже вносилась в Государственную думу в ноябре 2023 года, однако тогда она не преодолела даже стадию первого чтения.

18 сентября 2025 года в подмосковной резиденции Ново-Огарево состоялась беседа Путина с руководителями парламентских фракций. Участие в мероприятии также приняли первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Читайте также: Неожиданно раскрыта позиция Путина по индексации пенсионных выплат.

