Стало известно о возможной отмене патентов для мигрантов в РФ

Несколькими минутами ранее президент акцентировал внимание на том, что миграционная политика представляет собой крайне чувствительную сферу для граждан России, и органам власти нельзя оставлять без внимания накопившиеся в этой области сложности. Он дополнил, что достижение прогресса в данных вопросах немыслимо без систематического контроля и пристального к ним интереса.